"مغتصب" إسبانيول يثير الغضب في برشلونة .. وبيان رسمي للرد

أزمة في برشلونة بسبب مغتصب إسبانيول!

فجر أحد مشجعي نادي إسبانيول مفاجأة تسببت في غضب بين مشجعي النادي الكتالوني، بسبب مسرحية تم عرضها يتم التلميح فيها بأن ناديهم به لاعب مغتصب!

ونشر المشجع الذي يحمل اسم ألبيرت عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها على أن ابنته القاصر حضرت خلال الأسبوع الحالي رفقة مدرستها مسرحية تحمل اسم "Cacophony".

وأوضح: "المشجع أن أحداث المسرحية تدور حول قضية تقوم فيها فتاة بعد مظاهرة ضد الحكم في قضية اغتصاب بنشر مقال رأي يحولها إلى شخصية عامة ويضعها محط الأنظار، ولكن اتضح أم المغتصب هو لاعب كرة قدم، والأكثر من ذلك أنه من قبيل الصدفة من فريق بالمدينة، إنه لاعب في فريق إسبانيول!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل المشجع: "اتضح أن الممثلين المضحكين والحديثين للغاية يمزحون كونه مغتصبًا من دوري الدرجة الثانية، والأطفال يضحكون على هذا، مما يُزيد من الإساءة إلى إسبانيول، هل يمكن لأحد أن يتخيل ماذا سيحدث لو تم تحديد جنسية أو عرق أو انتماء المغتصب إلى حزب سياسي معين؟ نعم إن بشرته سمراء!".

وبعد أن تم تداول تغريدات المشجع الكتالوني، رد نادي إسبانيول خلال بيان رسمي عبر موقعه، مؤكدًا على أنه تم الاتصال بمدير سالا بيكيت لتسليط الضوء على الغضب الذي تولده تلك المسرحية، مؤكدًا على أنها مسألة حساسة، وأن النادي سيكون دائمًا ضد العنف والمواقف المستهجنة التي يجب القضاء عليها.