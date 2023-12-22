"مغامرة تاريخية واختفاء ميندي الساذج" .. هكذا انتفض الأهلي مع يايسله والحزم آخر الضحايا

كيف عاد الأهلي إلى التألق مع ماتياس يايسله؟

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الآن.. يُمكن القول إن الألماني الشاب ماتياس ياسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، قد وجد الحل المناسب؛ من أجل قيادة الراقي، إلى الانتصار تلو الآخر.

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الأهلي فاز على الحزم (4-0)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ولم يعرف الراقي، الخسارة في مسابقة دوري روشن، منذ يوم 27 أكتوبر 2023؛ عندما سقط بهدف مقابل ثلاثة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الجولة الحادية عشر.

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ومنذ السقوط أمام الزعيم الهلالي.. لعب النادي الأهلي، 7 مباريات في مسابقة الدوري، محققًا 4 انتصارات مقابل 3 تعادلات، ومحافظًا على نظافة شباكه "6 مرات".

سر انتفاضة النادي الأهلي في دوري روشن السعودي

تحسن نتائج الأهلي مؤخرًا، بالمقارنة مع الأسابيع الأولى من مسابقة الدوري، يعود إلى عدة عوامل؛ على رأسها استعادة السنغالي إدوارد ميندي، أفضل مستوياته المعروفة عنه، والتي قادته للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021.

ميندي كان نقطة ضعف واضحة للأهلي، في بداية الموسم الحالي، وكان يتسبب في اهتزاز مرماه كثيرًا، بارتكاب مجموعة من الأخطاء الساذجة؛ ولكنه أصبح الآن، حائط الصد الأول ضد المنافسين؛ حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، في آخر 7 مباريات للفريق، في مسابقة الدوري، محافظًا على نظافة شباكه في آخر 5 لقاءات.

وإلى جانب ميندي؛ يعتبر الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، من أهم عوامل تألق الأهلي، خاصة في المباراتين الأخيرتين أمام الفيحاء والحزم؛ حيث ساهم في صناعة 4 أهداف كاملة.

ماكسيمين الذي تعرض لسخرية كبيرة في بداية الموسم، أصبح سلاحًا أهلاويًا حاسمًا ضد المنافسين؛ وذلك من خلال مهاراته التي تخلخل دفاعات أي فريق، بالإضافة إلى عرضياته وتسديداته القاتلة.

ولا يُمكن نسيان المغامرة الناجحة التي قام بها يايسله، بإبعاد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، عن التشكيل الأساسي، بعد مستوياته الكارثية، والاعتماد على النجم المحلي فراس البريكان بدلًا منه.

البريكان لم يخيب أمل المدير الفني الألماني الشاب؛ حيث دخل تاريخ الأهلي من أوسع الأبواب؛ عندما أصبح أسرع لاعب سعودي يساهم في 11 هدفًا "تسجيل وصناعة"، خلال إحدى عشر مباراة فقط.

وبالطبع.. يظل الساحر الجزائري رياض محرز والنجم الإسباني جابري فيحا، أهم عنصرين يعتمد عليهما النادي الأهلي، في الموسم الحالي، على الرغم من عدم وصول الثنائي إلى أعلى مستوياتيهما الفنية - حتى الآن -.

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