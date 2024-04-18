"مغامرات زوجتي السبب!" .. لي كونجيرتون يكشف سر الموافقة على عرض الأهلي

أسرار جديدة من المدير الرياضي للنادي الأهلي..

SHAHID

كشف الويلزي لي كونجيرتون، المدير الرياضي للنادي الأهلي السعودي، عن "سر" رحيله من الملاعب الأوروبية، والموافقة على الانتقال إلى المملكة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي أعلن التعاقد مع كونجيرتون رسميًا، في الأول من مارس الماضي؛ وذلك بتوصية من البريطاني رون جورلي، الرئيس التنفيذي للنادي.

كونجيرتون قال في حوار مع صحيفة "تليجراف" البريطانية، نشرته اليوم الخميس: "أنا شخص متحمس دائمًا، وأميل إلى التغيير باستمرار".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وشدد المدير الرياضي الويلزي، على أنه يعشق خوض التجارب الغريبة، والمشاركة في المشاريع الرياضية الجديدة؛ لذلك وافق على العرض الأهلاوي.

وأشار إلى أن حب زوجته للمغامرات أيضًا؛ ساعده على التنقل بين عديد الأندية المختلفة، على الرغم من أنه كان يستطيع البقاء مع فريقٍ واحد، لفترة طويلة للغاية؛ مؤكدًا على أنه محظوظ للغاية بهذا الأمر.

أيضًا.. لم ينسَ كونجيرتون، دور جورلي في إقناعه بالقدوم إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدًا للنادي الأهلي؛ خاصة أنه تربطه علاقة قوية به.

وأشاد لي كونجيرتون في نهاية حديثه، بالتنافس الكبير في المسابقات المحلية السعودية؛ قائلًا: "فاجأني مستوى كرة القدم هُنا.. في مباريات الأهلي تحديدًا، يحضر أكثر من 50 ألف مشجع في كل مباراة؛ وهو ما يزيد من الحماس والإثارة".

SHAHID