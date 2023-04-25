مع التأهب لانطلاق عملية تجديد كامب نو .. برشلونة يحدد موعد العودة لملعبه

أهم التواريخ في عملية تجديد ملعب "كامب نو"..

بدأ نادي برشلونة الإسباني مرحلة العد التنازلي لانطلاق أعمال تطوير ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، التي من المتوقع أن تنتهي في يونيو 2026، والتي ستصبح بعدها مدرجات النادي الكتالوني تتسع لأكثر من 100 ألف متفرج.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن المواعيد الرئيسية في عملية تجديد ملعب "كامب نو"، والتي أصبحت حقيقة واقعة بمجرد توقيع اتفاقية التمويل بين برشلونة و20 مستثمرًا في مشروع "Espai Barca" مقابل مليار و450 مليون يورو.

برشلونة سيلعب آخر مباراة له في "كامب نو" بشكله القديم يوم 28 مايو المقبل، والتي ستكون أمام ريال مايوركا في الجولة 37 لموسم 2022-23، وبعد أربعة أيام فقط، أي في 1 يونيو 2023 ستبدأ شركة المقاولات التركية المسؤولة عن تطوير الملعب أعمالها.

برشلونة سوف ينتقل بداية من موسم 2023-24 للعب في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، الذي تتسع مدرجات لقرابة 50 ألف متفرج، وسيطلب النادي لعب أول ثلاث مباريات في الدوري خارج أرضه لإنهاء تكييف الملعب مع لوائح رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي نوفمبر 2024، تزامنًا مع الذكري 125 لتأسيس برشلونة، ستعود كرة القدم إلى "سبوتيفاي كامب نو" مع ما يقرب من 70% من سعة المدرجات، وبحلول ذلك الوقت سيعمل المتحف والمتجر بكامل طاقتهما لمضاعفة الدخل أثناء انتظار الانتهاء من أعمال تسقيف الملعب.

برشلونة سيمنح أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية الدائمين إمكانية أخذ فترة لا يحصلون فيها على التذاكر عند انتقال النادي إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، لكن مع إمكانية استعادة مقاعدهم عندما تعود كرة القدم إلى "سبوتيفاي كامب نو".