مع اقتراب الحسم .. راتب كريم بنزيما مع الاتحاد يثير الجدل

لم يعد يسأل الجمهور عن مصير صفقة بنزيما، فالثقة في إتمام الاتحاد لها يزداد، لكن السؤال أصبح كم سيتقاضى؟

أكثر من أي وقتٍ مضى، تتحدث التقارير عن اقتراب الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد الإسباني، من الانضمام لصفوف نادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

صاحب الـ35 عامًا ينتهي عقده بنهاية يونيو المقبل مع النادي الملكي، ورغم أن مسؤولي النادي الإسباني يرغبون في استمراره إلا أن المنافسة المالية مع العرض السعودي تبدو صعبة بعض الشيء.

بالأمس، تحدثت صحيفة "AS" الإسبانية عن ارتفاع العرض السعودي ليصل لـ200 مليون يورو سنويًا بعدما كان 100 مليون، دون أن تكشف عن هوية النادي مقدم العرض.

واليوم، الصحفي الشهير فابريزو رومانو يؤكد أن عرض النادي الجداوي يقترب من 100 مليون يورو سنويًا، بخلاف الفوائد، وفي ما يتعارض مع مزاعم الصحيفة الإسبانية، ليستمر الجدل حول راتبه المنتظر.

وزعم رومانو أن بنزيما سيرد في القريب العاجل على العرض السعودي، بعدما أخطر إدارة ريال مدريد عنه بالفعل خلال الـ24 ساعة الماضية.

جدير بالذكر أن الاتحاد يسعى لدعم صفوفه بصفقات عالمية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية السعودية 2023م، بصفته بطل دوري روشن السعودي الموسم الجاري.