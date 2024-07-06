"معًا حتى النهاية" .. الكشف عن تفاصيل حوار بيبي الباكي مع رونالدو بعد وداع يورو 2024

البرتغال تودع اليورو بالترجيح أمام فرنسا..

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على معانقة صديقه المخضرم، بيبي، والذي دخل في نوبة بكاء بعد خسارة البرتغال وخروجها من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

المنتخب البرتغالي ودع البطولة الأوروبية، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام فرنسا بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليضرب الديوك موعدًا مع إسبانيا في دور الأربعة.

ودار حديث بين رونالدو وبيبي، أثناء العِناق بعد مغادرة اليورو، حيث قال بيبي "شكرًا لك على كل شيء يا أخي"، ورد رونالدو "كل شيء من أجل البرتغال"، ليعلّق مدافع بورتو السابق، قائلًا "كان من دواعي سروري أن نلعب معًا حتى النهاية".

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وكان بيبي قد سجل رقمًا قياسيًا في بطولة اليورو، كأكبر لاعب سنًا يشارك في تاريخ البطولة الأوروبية، بعمر 41 عامًا و130 يوم، بعد مشاركته في مباراة فرنسا، فيما وقّع رونالدو على أكثر من رقم قياسي، رغم غيابه عن التسجيل في يورو 2024.

وبمشاركته في النسخة الألمانية، أصبح كريستيانو رونالدو، الأكثر مشاركة في نسخ مختلفة بتاريخ اليورو، بواقع 6 نسخ بين 2004 و2024، كما صنع تمريرة حاسمة خلال مباراة تركيا، بالجولة الثانية، إلى زميله برونو فيرنانديش، ليصبح الأكثر صناعة للتمريرات الحاسمة في تاريخ اليورو، برصيد 8 أهداف، فيما فشل كريستيانو في تدعيم رقمه، كالهداف التاريخي للبطولة، بعد الاكتفاء بـ14 هدفًا في النسخ السابقة.