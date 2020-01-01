مُعلق سعودي يكشف مفاجأة عن مصير دوري أبطال آسيا

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا

كشف المعلق الرياضي السعودي عامر عبدالله مفاجأة بشأن مستقبل النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، والمعلقة حاليًا بقرار رسمي.

وغرد عامر عبر حسابه في تويتر : " الاتحاد الآسيوي يفكر جديًا بإلغاء هذه النسخة من دوري أبطال آسيا".

وأضاف المعلق السعودي عامر عبدالله : "أنا مع الغائها بشرط أن تبدأ النسخة القادم من سبتمبر وتنتهي في مايو".

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وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا، خوفًا من تفشي فيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع.

وشهدت الفترة الماضية عقد اجتماعات طارئة عدة مع الاتحادات المحلية لمناقشة جدولة البطولة، مع الأخذ بضرورة تلاشي المخاطر الصحية.

يُذكر أن العديد من الدوريات العربية قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي بشكل مؤقت، حرصًا على سلامة الجميع لعدم تفشي فيروس كورونا.