معلقًا على موت لاعب بسبب قلبه.. أجويرو: كان من الممكن أن أكون أنا!

أجويرو صعق عند سماع الخبر

توفي لاعب كرة القدم الكولومبي أندريس بالانتا، 22 عامًا، في تدريبات فريقه أتلتيكو توكومان الأرجنتيني في الدرجة الأولى يوم الثلاثاء الماضي بسبب مرض في القلب.

انهار بالانتا خلال تدريب فريق أتلتيكو توكومان الأرجنتيني، حاول الأطباء معالجته لمدة 40 دقيقة لكن دون جدوى، وهو الأمر الذي جعل سيرخيو أجويرو يعلق على تلك الحادثة.

أجويرو، الذي أُجبر على التقاعد العام الماضي بعد تشخيص إصابته باضطراب في ضربات القلب، كان في بث مباشر على تطبيق "Twitch" عندما وصلته الأخبار.

ومن الواضح أنه فوجئ بشكل واضح، حيث قال: "مات بالانتا، كما يقولون. في التدريب؟ الآن؟".

وواصل: "هذا سيئ، أتذكر بوضوح أن الطبيب أخبرني أن هذا يمكن أن يحدث، ولهذا السبب لم يسمحوا لي باللعب بسبب ما كان لدي".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة الكولومبي كان قد أصدر بيانه حول وفاة بالانتا مع التأكيد على وجود مشاعر الحزن والدعم لأسرته وزملائه في الفريق.