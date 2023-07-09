معشوق جماهير برشلونة وقاهر ريال مدريد .. جيرارد يفاوض نجم جديد للاتفاق!

هل ينجح الاتفاق في حسم الصفقة التي يُريدها جيرارد؟

بدأ نادي الاتفاق التحرك الفعلي من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024، وذلك بعد التعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

جيرارد يسعى لقيادة الاتفاق لتحقيق الإنجازات في الموسم القادم، وذلك ببناء فريق خلال الوقت الحالي، يكون قادرًا على تحقيق أهداف النواخذة.

وأشار موقع "توك سبورت" الإنجليزي، إلى أن الاتفاق يفاوض النجم الجابوني بيير أوباميانج، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، من أجل التعاقد معه خلال الصيف الحالي.

وأضاف الموقع أن أوباميانج يجد اهتمام من الاتفاق، وقد ينضم إلى جيرارد خلال الصيف الحالي، لتدعيم صفوف الفريق السعودي.

ويعد أوباميانج واحد من عشاق جماهير نادي برشلونة، حيث يعد قاهرًا لمنافسه ريال مدريد، حيث سجل هدفين وصنع الثالث، في انتصار الفريق الكتالوني برباعية في الدوري الإسباني 2021-2022.