معزة أو دراجة أو شاشة.. جوائز جمع التبرعات لفريق يحاول السفر من أجل كرة القدم

جمع الأموال من أجل لعب كرة القدم

أعلن اتحاد سانت هيلينا لكرة القدم أنه يقوم بعمل "سحب" من أجل جمع مبالغ مالية تساعد فريق الجزيرة على السفر إلى جيرنسي من أجل خوض بطولة رياضية.

حيث تستضيف جزيرة جيرنسي ألعاب "NatWest" الدولية، في الفترة من 8 إلى 14 يوليو من عام 2023.

ويجتمع الرياضيون مرة كل عامين من 24 جزيرة أعضاء في المنافسة معًا للتنافس في ألعاب "NatWest" الدولية للجزر.

حيث يمكن للجزيرة المضيفة الاختيار بين 12-14 رياضة من قائمة تضم 18 لعبة للمنافسة في الألعاب، كما تضع شرطًا هامًا للمشاركين.

فيجب أن تكون قد ولدت في جزيرة عضوة أو عشت في الجزيرة لمدة 12 شهرًا قبل انطلاق الألعاب.

واستضافت جزيرة جيرنسي هذه الألعاب ثلاث مرات كأول جزيرة تصل إلى هذا الرقم وتتطلع إلى الترحيب بالمنافسين من خلال العودة إلى بيليفويك في عام 2023.

ومن جانبه، حاول اتحاد كرة القدم في سانت هيلينا جمع الأموال من خلال عمل سحب من أجل تسهيل عملية السفر على الفريق الذي سيمثل الجزيرة، ونشر ذلك عبر الصفحة الرسمية.

ومن جوائز السحب، الحصول على دراجة نارية، شاشة تلفاز، معزة أو قميص فريق كرة القدم التابع للجزيرة.

وتتواجد التذاكر في معظم المتاجر بالجزيرة، كما يمتلك اللاعبون في الفريق البعض منها أيضًا لاستخدامها في السحب.