"انتظروا هذا القرار!" .. معركة ملاك تشيلسي تتصاعد بسبب أزمة الملعب وسياسة التعاقدات

معركة كبيرة بين ملاك تشيلسي...

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن خلاف داخل مجلس إدارة نادي تشيلسي، بسبب الوضع الحالي للفريق اللندني.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "بلومبيرج" فإن الثنائي بهداد إقبالي، وتود بويلي، دخلا في خلافات بسبب سياسة النادي في سوق الانتقالات، وعدم إحراز أي تقدم في بناء الملعب الجديد للفريق.

ويمتلك الثنائي حصصًا في أسهم النادي، ويسعى كل منهما لشراء نصيب الآخر، والانفراد برئاسة الفريق البلوز خلال الفترة القادمة، وفقًا لمصادر مقربة داخل النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبخلاف سياسة الفريق في سوق الانتقالات، فإن تراجع نتائج الفريق، في الموسم الماضي، من ضمن الأسباب التي سببت الأزمة بين إقبالي وبويلي.

جدير بالذكر أن تشيلسي، في الموسم الحالي يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور ثلاث جولات، ومعه 4 نقاط، ويستعد لمواجهة بورنموث، مساء السبت القادم في الجولة الرابعة من البريميرليج.