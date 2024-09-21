معركة عض الأصابع.. هكذا يريد باريس سان جيرمان كسب الوقت في قضية مبابي!

لا صوت يعلو فوق صوت هذا الخلاف في فرنسا وإسبانيا..

لا يزال الخلاف القضائي بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان مشتعلا، خصوصًا بعد امتناع النادي الباريسي عن دفع حصلة 55 مليون يورو يرى مبابي أنها مستحقة له.

وكانت قد أعلنت اللجنة القانونية في رابطة الدوري الإسباني في البداية عن وساطة بين الطرفين قبل أن تلزم النادي الباريسي بدفع المبلغ للاعبه السابق خلال ثمانية أيام.

ولكن بعد 24 ساعة من هذا الموعد، اعترض باريس سان جيرمان على القرار وأكد من جديد أنه لن يدفع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال النادي الباريسي في بيان: "من حيث المبدأ، استأنف باريس سان جيرمان رأي لجنة الدوري الفرنسي لكرة القدم، موقف باريس سان جيرمان أكثر بكثير من مجرد موقف قانوني قائم على أسس جيدة، إنه أيضًا تساؤل حول حسن النية واحترام المؤسسة وداعميها".

وأردف بيان باريس سان جيرمان: "لقد قدم اللاعب التزامات عامة وخاصة واضحة ومتكررة للنادي بكل بساطة يطلب تكريمه، وقد استفاد اللاعب من مزايا غير مسبوقة من النادي لمدة 7 أعوام في باريس. ويتطلع النادي إلى احترام هذه الالتزامات الأساسية التي لا يمكن إنكارها".

لذلك يمثل قرار باريس سان جيرمان باستئناف إلزام رابطة الدوري الإسباني بدفع المبلغ المذكور للاعب ريال مدريد الحالي، مجرد محاولة "كسب وقت" بالنسبة للنادي الباريسي.

TOD

ولا تبدو بيئة مبابي على نفس القدر من الصبر، حيث يتطلعون لتصعيد الأمور بشكل كبير سواء للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أو في أي من المحاكم المختصة بالعلاقة التعاقدية بين اللاعب وناديه الفرنسي السابق، وبشكل عام يتوقع أن تستمر الإشكالية القضائية عدة أشهر وربما سنوات.