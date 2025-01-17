"بعد معركة السعودية وأندية أوروبا عليه" .. كايل ووكر يتفق مع فريقه الجديد!

ووكر يتفق مع فريقه الجديد...

اقترب كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، من الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والانضمام إلى الدوري الإيطالي، من بوابة ميلان.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، قد خرج في تصريحات صحفية في وقت سابق، كشف من خلالها عن رغبة ووكر، في خوض تجربة احتراف خارج إنجلترا، قبل اعتزاله.

وأبدت الكثير من الفرق رغبتها في التعاقد مع المدافع صاحب الـ 34 عامًا، وعلى رأسهم أندية الدوري السعودي، وكذلك بعض الأندية الأوروبية.

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وبحسب ما ذكره "ماتيو موريتو" الصحفي في شبكة "ريليفو" فإن ميلان يقترب من التعاقد مع اللاعب، وبالفعل جهز عقدًا حتى عام 2027، بعد موافقة ووكر، على الصفقة قبل أيام.

وأشار التقرير، إلى أن كايل ووكر، دخل في محادثات خلال الساعات الماضية مع إدارة مانشستر سيتي، لوضع اللمسات الأخيرة في الصفقة، وإتمامها خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

جدير بالذكر أن ووكر، هذا الموسم شارك مع مانشستر سيتي، في 18 مباراة بكافة المسابقات، لم ينجح خلالهم في صناعة أو تسجيل أي هدف، كما تعرض للعديد من الانتقادات من جماهير فريقه، بسبب تراجع مستواه.