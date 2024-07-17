"معركة النفس الطويل" .. الأهلي يصر على حسم صفقة نجم الدوري الإنجليزي

جديد ميركاتو النادي الأهلي..

رفضت إدارة النادي الأهلي السعودي، "الاستسلام" في إحدى الصفقات العالمية الكبرى، التي تسعى إلى حسمها، خلال صيف العام الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الأهلي يستعد لموسم شاق في 2024-2025؛ وذلك بالمشاركة في بطولتي "النخبة الآسيوية والسوبر السعودي"، إلى جانب دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عن رغبة قوية من الإدارة الأهلاوية، في التعاقد مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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جاكوبس أعلن عبر "givemesport"، رفض توتنهام "الاستغناء" عن سون؛ حيث يعمل على تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 30 يونيو 2025، لمدة عام آخر، مستغلين رغبة اللاعب في البقاء بالملاعب الإنجليزية.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الأهلي - وعلى الرغم من تلقيه ردًا سلبيًا من توتنهام واللاعب -؛ إلا أنه قرر المحاولة حتى اللحظة الأخيرة من الميركاتو الصيفي، فيما اسماه بـ"معركة النفس الطويل"؛ سعيًا لحسم الصفقة لصالحه.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي، كان قد أكد على أن الراقي رصد اسمين كبيرين في مركز قلب الهجوم؛ للتعاقد مع أحدهما بدلًا من النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، الذي انتقل إلى فنربخشة التركي، وحال فشل في ذلك "سيضم" لاعبًا يجيد في الجناح الأيسر.