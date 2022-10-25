معركة الميركاتو القادم؟ 4 عمالقة أوروبيون يستعدون للقتال على سون

الكوري الجنوبي يطمح لخطوة جديدة في مشواره

يبدو أننا بصدد معركة كبرى في الميركاتو الصيفي المقبل، بل إن نذرها قد تبدأ في يناير، تلك المعركة تتعلق بالكوري الجنوبي سون هيونج مين الذي تؤكد وسائل إعلام عديدة أنه يرغب في اتخاذ خطوة أخرى في مشواره الاحترافي بعد قضاء 7 سنوات بين صفوف توتنهام.

يرغب سون في أن يكون جزءًا من فريق يحصل دائمًا على الألقاب من أجل زيادة غلته الجماعية لتضاف إلى أرقامه الفردية المذهلة بتسجيله 136 هدفًا ومنح أكثر من 70 تمريرة حاسمة في مشواره مع الأندية المختلفة.

منافسة ضارية

رغبة الرحيل التي تؤكدها قناة "سبورت 1" الألمانية وكذلك صحيفة "آس" الإسبانية تفتح الباب أمام عمالقة أوروبيين للمنافسة الكبرى على ضم نجم بحجم سون، على رأسهم باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وريال مدريد، الذي يبدو مدربه كارلو أنشيلوتي مهتمًا للغاية بالحصول على خدمات الجناح الكوري الجنوبي.

عقد سون مع توتنهام ينتهي في 2025 وحينها سيكون قد بلغ من العمر 30 عامًا ولذلك فإن الخطوة في الوقت الراهن ستمثل الفرصة الأخيرة للكوري وللفرق الراغبة في ضمه بصفقة تقدرها صحيفة "آس" الإسبانية بحدود 75-90 مليون يورو.

نادٍ آخر يستعد لحشد أوراقه من أجل المنافسة على الكوري، وهو ليفربول، الذي يتطلع للتعاقد مع سون في ظل احتياج يورجن كلوب إلى لاعب من عينته في ظل المشكلات التي تواجه الثنائي لويس دياز وداروين نونيز في تقديم أفضل ما لديهما برفقة الريدز.