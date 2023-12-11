معجزة نابولي أفضل من ثلاثية رياض محرز! .. "مهزلة إفريقية" تقضي على حلم نجم الأهلي

الأرقام والإنجازات تظهر تعرض رياض محرز لـ"الظلم"

"مهزلة إفريقية".. هكذا عنونت الصحف ووسائل الإعلام الجزائرية؛ بعد استبعاد النجم رياض محرز، جناح المنتخب الوطني والنادي الأهلي السعودي، من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في القارة.

الاتحاد الإفريقي للعبة اختار الثلاثي المصري محمد صلاح "ليفربول الإنجليزي"، والمغربي أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان الفرنسي"، والنيجيري فيكتور أوسيمين "نابولي الإيطالي"؛ للتنافس النهائي على جائزته السنوية، والتي فاز بها الأخير رسميًا، مساء اليوم الإثنين.

وعدم تتويج محرز، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023؛ أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية العالمية؛ خاصة بعد موسمه الكبير مع مانشستر سيتي الإنجليزي، في الموسم الماضي، قبل الانتقال إلى الأهلي، خلال صيف العام الحالي.

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أرقام رياض محرز

النجم الجزائري الكبير توّج بالثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد - دوري أبطال أوروبا"، في الموسم الرياضي الماضي، مع مانشستر سيتي.

وشارك رياض محرز، في 47 مباراة رسمية بمختلف المسابقات مع العملاق الإنجليزي، في موسم 2022-2023، بواقع 3 آلاف و68 دقيقة.

ونجح محرز، في تسجيل 15 هدفًا من بينهم 5 في الدوري و3 في أبطال أوروبا، وصناعة 13 آخرين، قبل أن يقرر الرحيل إلى الأراضي السعودية.

ومع منتخب الجزائر.. شارك اللاعب في 10 مباريات خلال عام 2023، محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات، ومسجلًا هدفين وصانعًا 5 آخرين.

وفي الموسم الرياضي الحالي - حتى الآن -، أحرز محرز 7 أهداف وصنع مثلهم، خلال 17 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

أرقام فيكتور أوسيمين

أما الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الحالي، النيجيري فيكتور أوسيمين، فقد قاد نابولي؛ لتحقيق إنجاز تاريخي، بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي 2022-2023، بعد غياب 33 سنة.

أوسيمين سجل 26 هدفًا في 32 مباراة بمسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الرياضي الماضي، وفي المجمل "31 هدفًا في 39 لقاءً" بمختلف البطولات، مع صناعة 5 آخرين.

وخلال الموسم الحالي.. أحرز النجم النيجيري، 6 أهداف وصنع 2 آخرين في 14 مباراة رسمية، في الوقت التي جاءت أرقامه مع منتخب بلاده، مثل رياض محرز تمامًا.