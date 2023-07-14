بعد معجزة رونالدو وبنزيما .. السعودية تفجر مفاجأة جديدة للعالم بـ"شراء نادي عملاق"

من هو هذا النادي العملاق؟!

يبدو أن المملكة العربية السعودية، عازمة على السيطرة على كرة القدم "العالمية"، خلال السنوات القادمة؛ سواء من خلال التحركات الداخلية، أو الخارجية.

داخليًا.. نجحت المملكة في جلب أبرز النجوم العالميين، إلى الأندية السعودية؛ مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر، والمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، الذي وقع مع نادي الاتحاد.

أما خارجيًا.. قامت السعودية، بشراء عدة أندية في دوريات مختلفة؛ أبرزها نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والتي حولته من المنافسة على الهبوط، إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أعلنت الشركة العالمية للخدمات الإخبارية والإعلامية والمعلومات المالية "بلومبيرج"، توجه المملكة العربية السعودية، لشراء نادي أوروبي عملاق، خلال الأيام القادمة.

وأكدت على أن هذا النادي - لم تكشف هويته -، من بين الأفضل في العالم، ويتواجد في الدوريات الخمسة الكبرى؛ حيث تخطط السعودية، للتوسع بشكل هائل في دنيا الساحرة المستديرة.

وأوضحت أن أهداف المملكة، تحوّلت خلال سنواتٍ قليلة للغاية، من شراء بعض الأندية الأوروبية المغمورة، إلى السيطرة على أكبر الفرق العالمية.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، كانت تفكر جديًا في استضافة كأس العالم 2030، قبل أن تتردد أنباء بشأن التراجع عن هذا الأمر، والتركيز على النسخة التي تليها في 2034.