معجزات إحصائية.. كم رقمًا حققه المنتخب السعودي بالفوز على الأرجنتين؟

فوز لن ينساه تاريخ كرة القدم

معجزة استثنائية حققها المنتخب السعودي بالفوز على الأرجنتين 2-1 ليحقق حفنة من الأرقام غير المسبوقة في التاريخ العربي والآسيوي.

بداية أفشل المنتخب السعودي رقمًا أرجنتينيًا هامًا تمثل في سلسلة اللاهزيمة التي بدأها رفاق ليونيل ميسي واستمرت 36 مباراة لتتحطم على الصخرة السعودية.

بات المنتخب السعودي أول منتخب عربي بفوز على الأرجنتين بشكل رسمي، وكذلك أول منتخب عربي يفوز على فريق من أمريكا الجنوبية في كأس العالم.

أصبح المنتخب السعودي أول فريق آسيوي يحقق الفوز على الأرجنتين في كأس العالم عبر التاريخ، كما أصبحت السعودية أول فريق عربي يفوز على فريق يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الإطلاق.

وأيضًا أصبح المنتخب الآسيوي الوحيد الذي يسجل هدفين في مرمى الأرجنتين بكأس العالم، وهذان الهدفان هما أسرع ثنائية لعرب آسيا في تاريخ كأس العالم إذ سجلا في 5 دقائق فقط (48، 35).