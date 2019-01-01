معتز هوساوي : أصبحت جاهزًا للمشاركة مع الأهلي ولن أخاف من الإصابة

أصبحت الآن جاهزًا للعب، وتواجدي في المباريات حاليًا يرجع إلى الجهاز الفني

ماجد جزر

أكد المدافع الدولي السعودي معتز هوساوي مدافع فريق الأهلي لكرة القدم، جاهزيته للمشاركة في المباريات بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

هوساوي الذي غاب عن الأهلي لفترة طويلة بسبب الإصابة قال : " أصبحت الآن جاهزًا للعب، وتواجدي في المباريات حاليًا يرجع إلى الجهاز الفني".

الأهلي يستعد لمواجهة نادي الوحدة في إطار مباريات الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين، والتي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

وكان اللاعب قد أنهى برنامجه التأهيلي كاملا طوال الفترة الماضية والتي غاب على أثرها أكثر من موسم، حيث منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات.

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وأوضح اللاعب في هذا الإطار قائلاً : "سمح لي الجهاز الطبي بمزاولة كرة القدم من جديد دون أي خوف مما كنت أعانيه بعد أن وصلت إلى مرحلة الشفاء والجاهزية البدنية والفنية".