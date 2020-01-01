معتز إينو: تعمدت ضرب ميسي وعاقبني بـ"كوبري"

لاعب الأهلي السابق يروي ما حدث بينه وبين ليونيل ميسي.

كشف معز إينو، لاعب وسط النادي الأهلي السابق، عن كواليس ما دار بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني ، خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عام 2009.

إينو قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "قبل خوض المباراة بيوم، لاعبو الأهلي سخروا مني وتوقعوا ما سيفعله ميسي بي داخل الملعب، لأنه لاعب استثنائي ومميز للغاية".

لاعب الأهلي السابق تابع: "اللعب بجوار وأمام ميسي شرف كبير، وتعمدت اللعب بخشونة أمامه وضربه بقوة، لكي لا يقوم بمراوغتي كما هو المعتاد منه، ونجحت في إخراجه عن شعوره بالفعل".

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معتز إينو واصل: "بعد انتهاء المباراة، رفض ميسي استبدال قميصه مع أي لاعب في الأهلي، لكني حرصت على التحدث معه في النهاية، والتقطت صورة تذكارية معه، وأتذكر أنه عاقبني في المباراة بـ(كوبري) وأعتبره وسام على صدري".

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وانتقل إينو للحديث عن "كوبري" محمد أبو تريكة، عندما كان لاعبًا في الزمالك، حيث قال: "كوبري أبو تريكة كان في مباراة القمة، جعلني أشعر أنني أريد ترك المباراة، لتفاعل جماهير الأهلي معه في المدرجات".

واستطرد قائلًا: "بعدما انتقلت إلى الأهلي، قلت لأبو تريكة هل يصح ما فعلته، لقد تسببت في أن تضحك جماهير الأهلي عليّ خلال مباراة القمة".

واختتم إينو تصريحاته قائلًا: "أبو تريكة لاعب كبير وصاحب أخلاق عالية، وتشرفت باللعب بجوار حازم إمام الثعلب، وهو بمثابة أخ كبير لي، وبركات فاكهة الكرة المصرية، وسعدت باللعب بجوار الثلاثي، وشيكابالا لاعب صاحب مهارة عالية ومميز للغاية".

وواجه الأهلي نظيره برشلونة في مباراة ودية خلال صيف 2009، وانتهت لصالح الفريق الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.