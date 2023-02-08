معاناة ريال مدريد مستمرة .. نجم الهجوم يغيب عن مباراة الأهلي للإصابة

ريال مدريد يواجه أزمة حقيقية في خط الهجوم أمام الأهلي المصري..

سيغيب ماركو أسينسيو جناح نادي ريال مدريد الإسباني عن مواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، بسبب تعرضه لانزعاج عضلي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن أسينسيو تدرب يوم الثلاثاء وهو يلف فخذه الأيسر بضمادة على المنطقة المصابة.

التقرير أشار إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، وبعد التحدث مع الأطباء واللاعب، قرر توخي الحذر وعدم الدفع به أمام الأهلي، خوفًا من تفاقم إصابته.

ومن المتوقع أن يخضع أسينسيو للمزيد من الفحوصات الطبية يوم الخميس، لتحديد ما إذا كانت هناك إصابة أو أن الأمر كان مجرد حمل عضلي زائد.

ومع خروج أسينسيو، فإن رودريجو وفينيسيوس جونيور وماريانو دياز هم المهاجمون الوحيدون في قائمة ريال مدريد ضد الأهلي المصري.

بينما يمكن أن يحظى اللاعب الشاب سيرخيو أريباس بالفرصة إذا ما قرر أنشيلوتي إجراء تغيير.