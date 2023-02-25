معاناة جديدة لبرشلونة .. هدف روبرت ليفاندوفسكي يكلفهم المزيد من الأموال

النادي الكتالوني مطالب بالدفع لبايرن ميونخ.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة سيكون عليه أن يدفع المزيد من الأموال لنادي بايرن ميونخ الألماني في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر "راديو كتالونيا"، والذي أكد أن هدف اللاعب روبرت ليفاندوفسكي الأخير في شباك مانشستر يونايتد هو السبب في ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن عقد انتقال ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة من بايرن ميونخ ينص على دفع النادي الكتالوني لـ 1.25 مليون يورو لبايرن ميونخ عند تسجيل البولندي لـ 25 هدفًا.

وجاء هدف ليفاندوفسكي رقم 25 من ركلة جزاء تقدم فيها برشلونة في المباراة قبل أن يقلب مانشستر يونايتد النتيجة بهدفين مقابل هدف وحيد.

جدير بالذكر أن خروج برشلونة الأوروبي كان قد كلف النادي حوالي 16 مليون يورو كان من الممكن الحصول عليهم في الدوري الأوروبي حال فاز الفريق باللقب.