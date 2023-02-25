معاناة جديدة لبرشلونة .. هدف روبرت ليفاندوفسكي يكلفهم المزيد من الأموال

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة سيكون عليه أن يدفع المزيد من الأموال لنادي بايرن ميونخ الألماني في الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكر "راديو كتالونيا"، والذي أكد أن هدف اللاعب روبرت ليفاندوفسكي الأخير في شباك مانشستر يونايتد هو السبب في ذلك.
وأوضحت الصحيفة أن عقد انتقال ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة من بايرن ميونخ ينص على دفع النادي الكتالوني لـ 1.25 مليون يورو لبايرن ميونخ عند تسجيل البولندي لـ 25 هدفًا.
وجاء هدف ليفاندوفسكي رقم 25 من ركلة جزاء تقدم فيها برشلونة في المباراة قبل أن يقلب مانشستر يونايتد النتيجة بهدفين مقابل هدف وحيد.
جدير بالذكر أن خروج برشلونة الأوروبي كان قد كلف النادي حوالي 16 مليون يورو كان من الممكن الحصول عليهم في الدوري الأوروبي حال فاز الفريق باللقب.
اختيارات المحررين
- حسناء إيطالية أعادته للحياة .. كاريوس وفرصة العمر في نهائي كاراباو
- مفاجأة تير شتيجن وقطة كونتي .. نجوم لجؤوا لزراعة الشعر لإنقاذ مظاهرهم!
- أخطاء عفوية أم تواطؤ؟ قرارات تحكيمية لصالح برشلونة تزيد الشبهات حول قضية الفساد
- هالاند أم هولاند؟ أسماء صعبة أبدعت الجماهير في نطقها بطريقة خاطئة
- ضحية جوارديولا أم أثبت فشله؟ أيام الشهد والدموع لهالاند في مانشستر سيتي!