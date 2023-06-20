معاقبة الاتحاد؟ .. تسريب قرار مركز التحكيم المرتقب في قضية الشباب وأحمد شراحيلي

أحمد فرهود
Ahmed Sharahili Ittihad SPLIttihad Twitter
الإتحادالشبابأحمد شراحيليدوري روشن السعودي

تعرف على قرار مركز التحكيم المرتقب في قضية نادي الشباب ضد الاتحاد وأحمد شراحيلي

استقر مركز التحكيم الرياضي السعودي، على قراره في شكوى نادي الشباب، ضد الاتحاد والمدافع الدولي أحمد شراحيلي.

الشباب رفع شكوى إلى لجنة الاحتراف؛ بتهمة تفاوض نادي الاتحاد مع شراحيلي، خلال الفترة المحمية من عقده مع قلعة الليوث، إلا أنه تم رفضها؛ ليقدّم استئنافًا أمام مركز التحكيم الرياضي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن اتجاه "التحكيم"، لتأييد قرار لجنة الاحتراف، ورفض شكوى نادي الشباب، ضد العميد الاتحادي والمدافع الدولي.

وأكد العجلان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن قرار المركز الرسمي، سيصدر في غضون الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الاتحاد، حصل على توقيع شراحيلي في يناير من العام الماضي، وذلك بعد ساعات قليلة من دخوله الفترة الحرة من عقده مع الشباب، قبل أن ينضم اللاعب بشكل رسمي إلى العميد، بداية من موسم 2022-2023، في صفقة انتقال حر.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

933923 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
933923 الأصوات

اختيارات المحررين