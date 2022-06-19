مُعار النصر الأفضل .. السعودية تُسيطر على جوائز كأس آسيا تحت 23 عامًا

الأخضر الأولمبي حصد اللقب لأول مرة في تاريخه

لم يكتف المنتخب الأولمبي السعودي بالفوز بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا بل سيطر على كافة الجوائز الفردية في البطولة، وأبرزها أفضل لاعب والتي حصدها أيمن يحيى نجم النصر المعار للأهلي منذ يناير الماضي.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا والذي يقوده المدرب الوطني سعد الشهري نجح في الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد هزيمة البلد المنظم أوزباكستان بهدفين دون رد، ليكتب إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب دون دخول مرماه أي هدف.

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وقدم الأخضر الأولمبي أداءً مميزًا خلال مباريات البطولة، إذ لم يستقبل أي هدف وأحرز 13 هدفًا في شباك منافسيه، ولذا كان منطقيًا أن يُتوج حارس مرماه نواف العقيدي بلقب أفضل حارس مرمى.

أيمن يحيى لم يكتف بلقب أفضل لاعبي البطولة بل كان ضمن 5 لاعبين تصدروا قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف، وقد حصد المنتخب ككل جائزة اللعب النظيف.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا كان قد خسر نهائي النسخة السابقة عام 2020 أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف، وقد كان يقوده كذلك الشهري وضم عددًا من النجوم مثل عبد الله الحمدان وحسان تمبكتي وسعود عبد الحميد.

إنجاز الأخضر الأولمبي يُضاف لإنجازات الكرة السعودية مؤخرًا، وأبرزها تأهل المنتخب الأول إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وفوز الهلال بدوري أبطال آسيا 2022 وحصوله على المركز الرابع في مونديال الأندية.