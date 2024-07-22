بطريقة غير مباشرة .. معاذ فقيهي يرد على استفزاز جماهير الهلال بعد انتقاله إلى الاتحاد

ظهير الاتحاد الجديد يثير غضب جماهير الهلال..

أثار معاذ فقيهي، الظهير الأيسر الجديد لفريق الكرة بنادي الاتحاد، جدلًا واسعًا بين جماهير الهلال، خلال الساعات الماضية، بعد وضع اللاعب في بؤرة الاتهامات الهلالية بالقيام بتصرفات استفزازية.

وأعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع معاذ فقيهي، بعقد لمدة 4 مواسم، حيث جرت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق في مدينة أليكانتي الإسبانية، بين الرئيس التنفيذي للنادي، دومينجوس أوليفيرا واللاعب، فيما شارك اللاعب في التدريبات الجماعية، فور توقيع عقوده مع العميد.

وكان فقيهي في دائرة انتقادات جماهير الهلال خلال الساعات الماضية؛ بداعي قيامه بإلغاء متابعة نادي الهلال عبر منصة (إنستجرام)، فضلًا عن قيامه بحذف تغريدة، علّق فيها على تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية برفقة الأزرق في نسخة 2022.

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ونشر معاذ فقيهي رسائل على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، بعد التوقيع رسميًا للاتحاد، جاءت منها رسالة إلى جماهير الهلال، قال فيها "جمهور الهلال العريق، الغالين على قلبي، شكرًا على دعمكم لي، شكرًا على تحفيزكم لي، شكرًا على كل شيء قدمتوه لي من بداية وجودي في نادي الهلال من فئة البراعم حتى اليوم.. عشت لحظات لا تنسى في هذا النادي الكبير، ستظل مكانتكم كبيرة دائمًا وأبدًا".

وأضاف "تعلمت الكثير منكم، وحاولنا نرضي طموحاتكم ونسعدكم قدر ما نقدر، أتمنى لكم التوفيق دائمًا، شكرًا من القلب، أحبكم".

ولم يحصل الظهير الشاب، صاحب الـ22 عامًا، على الفرصة كاملة مع الهلال، حيث خاض 5 مباريات رسمية فقط بقميص الأزرق، فيما تمت إعارة اللاعب إلى التعاون، خلال الموسم الماضي، ليصبح اللاعب عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدرب السابق بريكليس شاموسكا؛ حيث خاض 24 مباراة في دوري روشن السعودي و3 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين.