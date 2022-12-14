معادلًا رقم نوير .. لوريس أكثر حارس مشاركة في تاريخ كأس العالم

هوجو لوريس أصبح أكثر حارس مرمى مشاركة في تاريخ بطولة كأس العالم، معادلًا رقم الألماني مانويل نوير.

أصبح هوجو لوريس حارس مرمى وقائد منتخب فرنسا أكثر الحراس مشاركة في مباريات كأس العالم عبر التاريخ، بعدما عادل رقم الألماني مانويل نوير.

لوريس، وبمشاركته أمام المغرب في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022، وصل إلى 19 مباراة مونديالية مع منتخب فرنسا، وهو نفس رقم نوير.

وبدأ لوريس مشاركاته مع منتخب فرنسا في المونديال بداية من نسخة 2010، حيث لعب ثلاث مباريات في ظهور مخيب للديوك في البطولة التي أقيمت في جنوب إفريقيا.

فيما لعب لوريس خمس مباريات في بطولة 2014، حين ودع "الديوك" مونديال البرازيل من ربع النهائي، إلى جانب ست مباريات في مونديال 2018 حين توج المنتخب الفرنسي باللقب، وأخيرًا خمس مباريات في مونديال قطر.

ويعد لوريس اللاعب الأكثر ظهورًا بقميص منتخب فرنسا في التاريخ، حيث وصل إلى 144 مباراة دولية، منذ بدأ مسيرته في نوفمبر 2008.

ومن المنتظر أن يحطم لوريس هذا الرقم في المباراة القادمة لمنتخب فرنسا في كأس العالم 2022، حيث سيخوض "الديوك" مباراة إضافية في المونديال، سواء لتحديد المركز الثالث أو المباراة النهائية.