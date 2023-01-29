معادلة رقم الدوسري والفرج والشهراني .. تحدٍ خاص لحمد الله في نهائي السوبر

انضم المهاجم المغربي للاتحاد قبل عام اواحد، فهل يكلله ببطولة قبل نهاية الموسم؟

Shahid

خطوة واحدة تفصل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله عن التتويج بأول بطولة له مع نادي الاتحاد السعودي، عندما يخوض الليلة، نهائي كأس السوبر السعودي.

النهائي يجمع العميد بالفيحاء، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد بتوقيت العاصمة السعودية "الرياض"، على استاد الملك فهد الدولي.

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وحال نجاح حمد الله في قيادة النمور لحصد السوبر سيعادل رقم خماسي الهلال سالم الدوسري، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، محمد البريك ومحمد جحفلي، من ناحية عدد التتويج بالبطولة نفسها.

في رصيد خماسي الزعيم ثلاثة ألقاب سوبر، أعوام 2016 و2019 و2022، بينما حصد حمد الله لقبي سوبر فقط خلال فترة وجوده في السعودية حتى الآن،خلال تمثيله لفريقه السابق النصر عامي 2020 و2021.

يذكر أن الهلال كان قد ودع السوبر بالهزيمة في نصف النهائي أمام الفيحاء بهدف نظيف، فيما صعد الاتحاد على حساب النصر بالفوز بنتيجة 3-1.

Shahid