"مظلوم جوارديولا" يحاول نسيان الماضي والعودة إلى التألق مع مانشستر سيتي!

هل يستطيع العودة إلى النجومية؟

يحاول كالفن فيليبس إعادة إحياء مسيرته مرة أخرى بعد عامين كاملين مما يمكن أن نصفه بـ"التجمد الكروي" في أعقاب انتقاله إلى مانشستر سيتي.

كان قد وصل قبل موسمين لذروة تألقه مع وست هام وبات أساسيًا في خطط المدرب جاريث ساوثجيت بمنتخب إنجلترا، وفور أن انتقل إلى السيتي في صفقة قياسية، لم يستطع أخذ مكان أساسي وفي بعض الأحيان ولو احتياطي في قائمة بيب جوارديولا.

الأخير اعترف مؤخرًا أنه لم يمنح فيليبس فرصته المستحقة، بينما تناول فيليبس تعرضه للظلم في مانشستر سيتي أكثر من مرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

خرج معارًا الموسم الماضي إلى وست هام، ورغم ظهوره بشكل جيد، تعرض للإصابة وغاب عن المشاركة في يورو 2024 في حدث تناوله ساوثجيت نفسه.

يطمح الآن للعودة إلى مانشستر سيتي الذي ينتظر مصيره بالفعل في الصيف، يقضي إجازته كما يقضيها زميله جاك جريليش في استعادة اللياقة البدنية.

صجيفة "دايل ميل" تشير إلى أن بند الإعارة يظل الخيار المرجح رغم رغبة فيليبس في طي صفحة الماضي واللعب مع مانشستر سيتي، لكن الأمور تظل صعبة تحت إمرة بيب جوارديولا بالنسبة للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.