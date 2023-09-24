مطعم بيتزا يعاير تشيلسي .. "وزعنا أكثر من 800 ألف قطعة منذ آخر أهدافكم!"

وضعية تشيلسي المتراجعة أصبحت مثارًا للسخرية..

يعيش نادي تشيلسي وضعية صعبة للغاية لدرجة أنه أصبح محل سخرية العديد من العلامات التجارية الشهيرة، وآخرها سلسلة مطاعم بيتزا عالمية.

تشيلسي خسر على أرضية ملعبه "ستامفورد بريدج" من أستون فيلا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي 2023-2024.

حساب تشيلسي الرسمي عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي نشر تغريدة للإعلان عن الهدف الذي سجله أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا في مرمى "البلوز" والذي جاء في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

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ليرد حساب سلسلة مطاعم "دومينوز بيتزا" في المملكة المتحدة على تلك التغريدة بسخرية، حيث كتب: "لقد قمنا بتوصيل حوالي 852609 بيتزا منذ سجل تشيلسي آخر أهدافه".

ولم يسجل تشيلسي أي هدف في الدوري الإنجليزي منذ 25 أغسطس، في فوزه على لوتون تاون بثلاثية نظيفة، ومنذ ذلك الوقت لعب ثلاث مباريات لم يتمكن من هز شباك المنافسين فيها.

ويحتل تشيلسي المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات، حيث حقق فوزًا واحدًا مقابل تعادلين وثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 5 أهداف فقط.