مطرود خوفًا من الهبوط يرفض خلافة هيرفي رينارد في السعودية!

عملية البحث لا تزال جارية عمن سيقود المنتخب السعودي في كأس آسيا 2024م

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الشغل الشاغل للاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا هو البحث عن مدرب جديد لخلافة الفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل بشكل مفاجئ عن المنتخب السعودي في مارس الماضي.

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الفرنسي فضل الرحيل عن الأخضر، لقيادة منتخب بلاده للسيدات، الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم في منتصف العام الجاري.

ووفقًا لموقع "Doble Amarilla" فإن الاتحاد السعودي قدم عرضه للمدرب الأرجنتيني خورخي سامبولي لخلافة رينارد، ودخل في مفاوضات معه بالفعل.

لكن الموقع أوضح أن سامبولي أغلق المفاوضات سريعًا، وفضل البحث عن فرصة جديدة في أوروبا، بعدما رحل عن إشبيلية الإسباني مؤخرًا.

النادي الإسباني أقال سامبولي في الأسبوع الأخير من مارس الماضي، لسوء النتائج، إذ يحتل الفريق المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، ويبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن مراكز الهبوط مع بقاء 11 جولة على نهاية الموسم.

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