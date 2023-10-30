مطالب بشطبه وطرده من السعودية .. تصرف مشين من طارق حامد في كأس الملك يهدد بمعاقبته

لاعب الوسط المصري في موقف محرج أمام الرأي العام في السعودية..

قام المصري طارق حامد؛ لاعب وسط ضمك السعودي، بتصرف مشين خلال مواجهة الخليج، اليوم الإثنين، جعله تحت مقصلة المطالب بطرده من السعودية.

رفاق المصري ودعوا كأس خادم الحرمين الشريفين الليلة، بعد الهزيمة أمام الخليج في دور الـ16 بركلات الترجيح 6-5، إذ انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

حامد شارك في اللقاء كاملًا، وتقدم لتسديد الركلة الجزائية الرابعة بنجاح، وعقب إحرازها قام بإشارة بذيئة بإصبع يده، تعرض على إثرها لهجوم جم، جعله يأتي ضمن المواضيع الأكثر تداولًا عبر منصة "إكس".

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أحدهم كتب: "طارق حامد للمرة الثانية!! هذا محسوب علينا ونقص علينا أنه باقي يلعب في الملاعب السعودية، إن شاء الله نشوف شطبه قريب"، فيما علق آخر: "طارق حامد فيه صغار يتابعون وأنت في دوري كبير تستحق الشطب والشوت من الدوري"، قبل أن يضيف ثالث: "لن يفلت طارق حامد من العقاب من الآن على ضمك البحث عن بديل".

الهجوم على حامد بهذه الطريقة والحديث عن "عدم الإفلات" هذه المرة من العقوبة، يرجع لما بدر منه في مارس الماضي وقتما كان بقميص الاتحاد خلال مواجهة الفيحاء، في البطولة نفسها، لكن في دور ربع النهائي، إذ التقطت الكاميرات تلفظه بلفظ بذيء تجاه حارس المنافس فلاديمير ستويكوفيتش.

وقتها لم تتم معاقبته كون المراقب لم يدون الواقعة في تقريره، بجانب أن حارس الفيحاء نفى قيام حامد بأي تصرف غير أخلاقي تجاهه موضحًا في الوقت نفسه أنه لا يفهم اللغة العربية جيدًا.