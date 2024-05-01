بعد مطالبته برئاسة النصر .. تركي بن سلمان يفاجئ الجماهير في مباراة الخليج

جماهير النصر دائمًا ما تطلب منه الترشح لرئاسة النادي

حرص صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان على التواجد في ملعب الأول بارك، من أجل مساندة فريق نادي النصر خلال مواجهة الخليج، التي ستقام مساء اليوم الأربعاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحل الخليج ضيفًا على النصر، في نصف نهائي كأس الملك، من أجل تحديد المتأهل لمواجهة الهلال في نهائي أغلى الكؤوس.

ورغم الأمطار والطقس غير المستقر، تواجد الأمير تركي بن سلمان من أجل مؤازرة فريقه المفضّل النصر، الذي دائمًا ما يُظهر دعمه الكبير له.

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وطلب عدد كبير من جماهير نادي النصر خلال الفترة الماضية، من الأمير تركي بن سلمان، الترشح من أجل رئاسة النادي خلفًا لمسلي آل معمر الرئيس الحالي.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال نجح في حجز بطاقة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء الثلاثاء.