مطالب بمبلغٍ ضخم .. النصر يضع خارطة طريق لتفادي مصير الأهلي

الأهلي منع من القيد فترتي انتقال

shahid

أرعب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف النادي الأهلي عن القيد لفترتي انتقال جميع الأندية السعودية المتورطة بقضايا خارجية وعلى رأسها النصر والاتحاد.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

موقع كووورة السعودي كشف عن وضع إدارة النصر بقيادة مسلي آل معمر لخارطة طريق بهدف تفادي مصير الأهلي خاصة في ظل عزم النادي إجراء صفقات كبرى الصيف القادم على غرار تعاقده مع كريستيانو رونالدو في يناير المنصرم.

كووورة أوضح أن الإدارة النصراوية حصرت جميع المبالغ المطالبة بتسديدها أو الخاصة بقضايا صدرت فيها أحكامًا نهائية من المحكمة الرياضية الدولية بهدف تسديدها قبل نهاية الموسم الجاري.

وبلغت المبالغ المطلوبة 54 مليون ريال سعودي، 34 منها للمدرب السابق روي فيتوريا و20 لنادي أتالانتا يونايتد متبقية من صفقة ضم بيتي مارتينيز، وسيعمل النصر على تسديد هذا المبلغ الضخم خلال الشهرين القادمين حتى يبدأ فترة الانتقالات الصيفية دون أي ديون تؤثر على دعم الفريق.

يُشار إلى أن النصر كان قد أغلق 3 قضايا خلال الموسم الجاري، وهي الخاصة بالمصري محمد أبو جبل والبرازيلي جوليانو دي باولا ونادي جيونبك الكوري بشأن صفقة اللاعب كيم جين سو، وقد نجحت الإدارة كذلك في تسديد جميع المبالغ المطلوبة للحصول على الرخصة الآسيوية قبل الموعد المحدد.

Shahid