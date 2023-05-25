مطالبات بتسريح اللاعبين.. خطاب رسمي من 3 صفحات ضد مصطفى محمد وزكرياء أبو خلال

أزمة مصطفى محمد وزكرياء أبو خلال ما زالت مستمرة

لم تنته أزمة رفض بعض من اللاعبين العرب والمسلمين اللعب في أسبوع دعم المثليين جنسيًا في الدوري الفرنسي؛ فبعد انتقادات حكومية للاعبين، طالبت جمعيتان بمعاقبة اللاعبين في خطاب مرسل لرابطة الدوري الفرنسي.

ورفض المصري مصطفى محمد لاعب نانت وعدد من لاعبي تولوز"المغربي زكرياء أبو خلال والمالي موسى ديارا والهولندي سعيد هاموليتش" ارتداء قمصان فرقهم بعلامات "قوس قزح" على ظهرهم في أسبوع دعم المثلية في الدوري الفرنسي.

موقف اللاعبين قوبل بانتقادات حكومية فرنسية من المتحدث باسم الحكومة ووزيرة الرياضة هناك. لقراء التعليقات كاملة. اضغط هنا.

وفي تطور جديد أرسلت مؤسستان لدعم المثلية رسالة من 3 صفحات للمدير التنفيذي للدوري الفرنسي وهي رسالة ثانية منهم بعد رسالة سابقة للتنديد بأحداث وهتافات معارضة في فبراير الماضي.

وطالبت الرسالة بمعاقبة اللاعبين الرافضين لارتداء القمصان وتقديمهم اعتذار لمخالفة قيم الرياضة والجمهورية الفرنسية وعدم التسامح معهم بل وسن قوانين لمعاقبتهم في حال رفضوا ذلك في العام المقبل.

وطالبت المنظمتان الأندية بتسريح لاعبيها في حال رفضهم ارتداء أي شعارات تطالبهم الأندية بارتدائها.

وكان زكرياء أبو خلال قد أوقف من ناديه تولوز بعد اتهامات أخرى بإهانة نائبة رئيس بلدية تولوز، لورانس أريباجي لكن اللاعب نفاها.