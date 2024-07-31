مضاربات والجماهير تعتدي على اللاعبين .. إلغاء ودية الاتحاد وفارينزي بليلة تهديف كريم بنزيما

الحكم يقرر عدم استكمال المباراة بسبب أحداث الشغب

تلقى نادي الاتحاد الهزيمة على يد نظيره فارينزي البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي شهدت أحداث ساخنة في الدقائق الأخيرة، ما دفع الحكم لاتخاذ قرار بإلغائها.

سجل كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد، بعد عرضية أرضية أرسلها موسى ديابي وصلت له داخل منطقة الجزاء، ليسددها قوية في مرمى فارينزي بالدقيقة 12 من زمن المباراة.

وتعادل فارينزي بهدف من ركلة جزاء بالدقيقة 49 من عمر المباراة، ثم تقدم بالدقيقة 57، بعد عرضية من الجهة اليسرى سددها لاعب الفريق البرتغالي بالمرمى، والهدف الثالث جاء بالدقيقة 81.

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وشهدت الدقيقة 82 من عمر المباراة، مشادة قوية بين لاعبي الاتحاد وفارينزي، بطلها كان فرحة الشمراني الذي قام بالتعدي على أكثر من لاعب بالفريق البرتغالي، بسبب التدخلات العنيفة، ليتم طرده.

وانتقلت أحداث الشغب من أرض الملعب إلى المدرجات، حيث قامت جماهير النادي البرتغالي بالتعدي على لاعبي الاتحاد، الأمر الذي حول المباراة إلى اشتباكات في كل اتجاه.

وقرر حكم المباراة بالدقيقة 87 إعلان انتهائها، وعدم استكمالها، بسبب أحداث الشغب التي حدثت بين اللاعبين والجماهير.