"مصير نيمار وصفات بديل ميتروفيتش" .. مستقبل الهلال يشعل خلافًا بين فهد بن نافل وكالزادا!

كواليس نارية في الهلال..

استقرت إدارة شركة نادي الهلال، على أول الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومصير النجم البرازيلي نيمار، الذي غاب عن مباريات الفريق منذ أكتوبر الماضي، بسبب إصابة الصليبي والغضروف.

وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة الهلال قررت إعادة قيد نيمار جونيور في قائمة الفريق بالموسم المُقبل، بدلًا من مواطنه ميشايل ديلجادو، الذي بات خارج حسابات بطل الثلاثية، حيث يحظى باهتمام عدد من الأندية السعودية التي تواصلت معه من أجل الرحيل عن قلعة الزعيم، فضلًا عن العروض البرازيلية.

وفي سياق متصل، بدأت إدارة الهلال في التحرك بشكل فعلي للموسم الجديد، بالبحث عن لاعب أجنبي من مواليد 2003، يلعب في مركز الهجوم ويجيد اللعب كجناح أيضًا، استفادة من قرار الاتحاد السعودي بالتعاقد مع لاعبين اثنين غير سعوديين من ذات الفئة العمرية، فيما تسعى الإدارة الهلالية لإيجاد بديل محتمل للصربي ألكساندر ميتروفيتش، الذي غيبته الإصابة عن مباريات الفريق في أبريل الماضي، فبات الفريق يعاني على مستوى الهجوم.

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وتشهد أروقة الهلال، خلافًا كبيرًا في وجهات النظر بين إدارة فهد بن نافل، رئيس المؤسسة غير الربحية، والإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي، حول عدد من النقاط المستقبلية للفريق الذي توج بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي.

وباتت إدارة الهلال منفتحة على العروض المقدمة لضم البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للفريق، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، أو الانتظار للموسم المقبل، حال عدم وجود عروض مناسبة، فيما تلقى النادي عرضًا من القادسية، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، لضم ياسر الشهراني، الذي يتبقى عام في عقده، ولكن الإدارة ترفض التنازل بسهولة عن الصفقة.