مصير ميسي أمام بيتيس؟ مقاعد البدلاء خيار أرجح
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة قد لا يكون متاحًا لبداية مباراة الجولة الثانية من الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن كل الاشارات الحالية تشير لعدم قدرة النجم الأرجنتيني على بداية المباراة أساسيًا.
"ميسي يتألم بسبب بطولاتي"😳😳— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 22, 2019
كريستيانو رونالدو يعود للحديث عن المنافسة مع ليو 🗣️ pic.twitter.com/L7WH5kSPQc
وذكرت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني حتى لو كان في حالة تسمح له ببداية المباراة وخوض الـ ٩٠ دقيقة، فالمدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي لن يسمح له بذلك.
وكان ميسي قد تغيب عن مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو بسبب الإصابة التي تعرض لها في أول تدريب له استعدادًا للموسم الجديد.
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وتعرض فريق برشلونة للهزيمة أمام نظيره أتلتيك بلباو في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني بهدف نظيف سجله أدوريز في الدقائق الأخير عقب أن حل بديلًا.
جدير بالذكر أن ليونيل ميسي كان قد شارك في تدريبات تأهيلية بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة من أجل اللحاق بالمباراة التي تقام مساء الأحد المقبل على كامب نو.