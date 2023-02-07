مصير مدرب ريال مدريد في يد الأهلي .. أنشيلوتي مهدد وراؤول يترقب!

الخطر يحيط بالإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أصبح مهددًا بالإقالة من ريال مدريد إذا لم يحصل على لقب كأس العالم للأندية.

يعيش الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني تحت ضغط حقيقي بالنظر إلى النتائج الأخيرة للفريق، والتي بدأت بخسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، ثم الابتعاد بفارق ثماني نقاط عن صدارة الدوري الإسباني.

صحيفة "Relevo" الإسبانية كشفت أن وضعية ريال مدريد حاليًا جعلت بطولة كأس العالم للأندية هدفًا رئيسيًا للنادي الملكي، لأن أي تعثر في البطولة سيجعل رحيل أنشيلوتي عن الفريق أقرب.

بداية ريال مدريد في كأس العالم للأندية ستكون أمام الأهلي المصري في نصف النهائي مساء الأربعاء، وهي مباراة سهلة على الورق بالنسبة للنادي الملكي، لكن الغيابات التي ضربت الفريق ستجعلها معقدة بكل تأكيد.

وإذا ما خسر ريال مدريد أمام الأهلي، أو أخفق في حصد اللقب في النهائي، فإن مصير المدرب الإيطالي المخضرم سيكون معقدًا دون أدنى شك.

أنشيلوتي يدرك أنه لا هامش للخطأ في كأس العالم للأندية، ويعرف جيدًا أن الجو المحيط بشخصيته قد تغير في الأسابيع الأخيرة داخل مكاتب الإدارة الملكية، ويقبل طلب النادي بأن الفريق يحتاج إلى رد فعل، وتحقيق ألقاب مهمة في نهاية الموسم الحالي.

وفي سياق متصل، يبدو أن راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد ومدرب فريق "كاستيا" يعي جيدًا اللحظة الصعبة التي يمر بها أنشيلوتي، لدرجة أنه رفض عروضًا للتدريب في الدوري الإنجليزي والدوري الألماني.

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صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن راؤول رفض عرضًا لتولي تدريب نادي ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث فريق ملعب "إيلاند رود" عن مدرب جديد بعد إقالة الأمريكي جيسي مارش.

التقرير يشير إلى أن راؤول يرى أن التوقيت لمثل هذا العرض ليس مثاليًا، لأنه لا يحبذ مغادرة النادي في منتصف الموسم.

وبالإضافة إلى عرض ليدز يونايتد، فقد جذب راؤول بالفعل بفريقي آينتراخت فرانكفورت وشالكه الألمانيين، لكنه رفض العرضين أيضًا.

حلم راؤول بطبيعة الحال هو تدريب ريال مدريد، وقرر في الوقت الحالي الاستمرار مع فريق "كاستيا"، حيث قد تظهر فرصة الصعود مباشرة إلى الفريق الأول في النادي الملكي إذا ما أخفق أنشيلوتي.