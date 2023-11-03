مصير مجهول .. تأخر عودة ددي يونج لتدريبات برشلونة

دي يونج يستمر في الغياب عن تدريبات برشلونة....

حمل مران برشلونة، أنباء محزنة لجمهور الفريق الكتالوني، بشأن عودة فرينكي دي يونج، لاعب الفريق من الإصابة ومشاركته في المباريات من جديد.

وتعرض اللاعب الهولندي، إلى إصابة في الكاحل أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، في آخر سبتمبر الماضي، وكان من المتوقع غياب دي يونج عن الملاعب لمدة شهر ونصف.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن دي يونج لايزال يشعر بعدم ارتياح في الكاحل، ومن غير المتوقع أن يعود مرة أخرى قبل نهاية فترة التوقف الدولي القادمة.

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وأشار التقرير أنه حالة دي يونج، إن سارت على ما يرام، فإنه من المتوقع أن يعود من جديد يوم 25 نوفمبر الحالي، أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

وحاول دي يونج تسريع عملية تعافيه والمشاركة في جزء من تدريبات برشلونة، إلا أنه يشعر ببعض الألم، ولهذا قرر الجهاز الطبي للفريق الكتالوني عدم الاستعجال ومنحه الوقت الكافي كي يتعافى بالشكل السليم.