المواجهة المنتظرة .. حسم مصير عبدالرزاق حمدالله من قمة الشباب والنصر

الشباب خسر نجمه في المباراتين الماضيتين..

بعد فترة التوقف الدولي الحالي، سيكون الشارع الرياضي السعودي على موعد مع قمة كروية كبرى، في مسابقة دوري روشن للمحترفين 2024-2025، تجمع بين ناديي النصر والشباب.

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النصر يحل ضيفًا على الشباب، مساء يوم 18 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

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وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "عكاظ" اليوم الثلاثاء، عن أن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، سيكون جاهزًا لمواجهة النصر.

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الصحيفة أعلنت خضوع حمدالله البالغ من العمر 33 سنة، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، خلال الأيام الماضية، بعد تعرضه للإصابة بكدمة في عضلة الفخذ؛ حيث بات قريبًا من الشفاء تمامًا، والعودة إلى التدريبات الجماعية.

وتعتبر المباريات أمام النصر "خاصة" بالنسبة للمهاجم المغربي، الذي سبق ومثّل الفريق الأصفر في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد ثم الشباب.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد غاب عن مواجهتي الشباب ضد الرائد وضمك، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على التوالي.

جدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات مقابل هزيمتين، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الثالث".