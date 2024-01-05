مصيبة أم لا؟ برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كانسيلو وهذه مدة غيابه!

بطولة جديدة مهددة في كتالونيا

كشف برشلونة تفاصيل إصابة ظهيره جواو كانسيلو، والتي تحمل أنباء إيجابية من ناحية وسلبية من ناحية أخرى لأنصار البلوجرانا.

وأعلن برشلونة التشخيص الطبي للإصابة، والذي يعد التواء في الرباط الجانبي للركبة دون أن يكشف النادي الكتالوني عن مدة غياب الظهير البرتغالي.

ولكن الإصابة يمكث فيها اللاعبون مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهو ما يعني غياب كانسيلو المؤكد عن مباراة كأس الملك الأحد أمام بارباسترو، والأهم في رحلة السعودية لخوض السوبر الإسباني.

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ومن المرجح أن يعود كانسيلو يوم 21 يناير 2024، وبالتحديد في مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

رغم تصريحات تشافي .. إصابة كانسيلو توجه ضربة قوية لبرشلونة!

صحيح أن برشلونة كان يتوقع ملابسات أكثر خطورة لغياب كانسيلو، إلا أن المباريات التي يغيب عنها وأهميتها في الموسم خصوصًا السوبر الإسباني تحمل جانبًا سلبيًا من ناحية أخرى.

ويملك كانسيلو سجلًا جيدًا هذا الموسم مع برشلونة، إذ شارك في 22 مباراة رفقة النادي الكتالوني مسجلًا 3 أهداف وصانعًا هدفين.