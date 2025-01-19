يا لحظ الاتحاد .. مصعب الجوير يفقد فرصة الثأر للهلال!

الاتحاد يُواجه الشباب في دوري روشن السعودي

يحل الشباب ضيفًا على الاتحاد في قمة الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وقد فقد نجمه مصعب الجوير فرصة الثأر من العميد لفريقه الأصلي الهلال.

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الجوير يلعب مع الشباب معارًا من الهلال، ويعيش هذا الموسم حالة من التألق الشديد مع ناديه والمنتخب السعودي، إذ سجل 4 أهداف وصنع 5 خلال 15 مباراة له في دوري روشن السعودي، لذا يبدو الاتحاد محظوظًا بغيابه عن المباراة.

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صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الجوير أصيب بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة الرياض الأخيرة في الدوري، ومنذ ذلك الموعد لم يخض التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة فاتح تريم، وقد تواجد اليوم في عيادة النادي ويبدو لحاقه بالمباراة صعبًا جدًا.

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الاتحاد كان قد أقصى الهلال من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في السابع من يناير الماضي، وربما كانت الفرصة سانحة للجوير للثأر لفريقه الأصلي من تلك الخسارة خلال مواجهة العميد بقميص الشباب، لكنه فقد تلك الفرصة بعد تعرضه للإصابة وغيابه عن اللقاء.

يُشار إلى أن صاحب الـ21 عامًا خريج الفئات السنية في الهلال، ويلعب بالإعارة مع الشباب منذ يناير 2024 وسيعود لفريقه بنهاية الموسم الجاري.