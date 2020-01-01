مصطفى ملائكة : خالفت تعليمات المدرب من أجل التسجيل في الفتح

نجح ملائكة في تسجيل هدف بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بمرمى نادي الفتح

حارس المرمى السعودي مصطفى ملائكة حارس مرمى الفيصلي عن سر تسجيل هدف لفريقه في المباراة التي جمعتهم أمام نادي الفتح ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح ملائكة في تسجيل هدف بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بمرمى نادي الفتح، ليخطف فريقه نقطة أمام المنافس.

وفي تصريحات لقناة "العربية" أكد ملائكة أنه خالف تعليمات مدربه البرازيلي تشاموسكا عندما تقدم في ركلة ركنية سجل منها هدفاً تاريخياً في تعادل الفريقين 2-2.

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الحارس المحلي قال في تصريحاته التلفزيونية : "تشاموسكا رفض مغادرتي للمرمى لكنني تقدمت للركنية وسجلت هدفاً لا يمكن نسيانه لأنه جاء من كرة متحركة وكنت أتمنى منذ وقت طويل أن أفعل ذلك".

وأنهى ملائكة تصريحاته : "بالتأكيد مهمة حارس المرمى هي حماية الشباك، وخلال مباراة الفتح تصديت للكثير من الكرات في تلك المباراة، لكن لم يتم الحديث عنها بقدر الهدف الذي أحرزته".

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وساهمت نتيجة التعادل في رفع رصيد الفيصلي إلى النقطة رقم 28 ليتواجد في المركز السابع، بينما رفع الفتح حينها رصيده إلى النقطة 12 في الترتيب الأخير.