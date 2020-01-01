مصطفى مراد فهمي يكشف حقيقة منح الأهلي لقب بطل القرن الإفريقي

كان العديد من مسؤولي وجماهير نادي الزمالك قد أكدوا منح الأهلي لقب بطل القارة الإفريقية ولكن دون استحقاق

علق مصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على حقيقة منح النادي الأهلي لقب نادي القرن في القارة الإفريقية وتدخله في الأمر.

وكان العديد من مسؤولي وجماهير نادي الزمالك قد أكدوا منح الأهلي لقب بطل القارة الإفريقية ولكن دون استحقاق.

وفي تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت" أكد فهمي إنه لم يغير معايير احتساب نادي القرن في إفريقيا ليفوز الأهلي باللقب.

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وأوضح فهمي كواليس هذه القضية قائلاً : "وضعنا معايير تصنيف الأندية عام 1995 ولم يُبدي أي نادي اعتراضه عليها، وبالفعل عملنا بهذه المعايير عام 2000 لتحديد الفائز بلقب نادي القرن الإفريقي".

وواصل سكرتير الكاف السابق تصريحاته : "الزمالك اعتقد إنه حدث تغيير في المعايير ليفوز الأهلي خاصة بعد تقلص عدد البطولات بينهما، لكن المعايير التي طُبقت في عام 1995 هي ذاتها التي تم تطبيقها بعد خمس سنوات".

وبسؤاله هل لو كان الزمالك سيفوز بلقب نادي القرن كان سيرحب في ظل انتمائه للأهلي أجاب "يشرفني كمصري أن يفوز الزمالك باللقب".