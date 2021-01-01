رئيس جلطة سراي: مصطفى محمد دبابة ونتمنى أن يكون كأسطورة النادي

هل تصارع جلطة سراي مع فنربخشه على ضم المهاجم المصري؟

أثنى مصطفى جنكيز؛ رئيس نادي جلطة سراي التركي، على مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق الجديد، واصفًا إياه بالدبابة، ونافيًا منافسة فنربخشه التركي على ضمه.

المهاجم المصري شارك قبل يومين في أول مباراة رسمية له مع فريق الأحمر والأصفر، ونجح خلال 45 دقيقة في تقديم أداء طيب، كُلل بهدف في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء.

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وقال رئيس جلطة سراي، في تصريحاته لصحيفة " hurriyet" التركية: "مصطفى لا يقدر بثمن، رأيت الضربة الرأسية التي سددها في مواجهة باشاك شهير، رأيت قتاله في الملعب، تعاقدنا معه قسم مصر نصفين، لكنه حسم الأمر برغبته في الانضمام إلى جلطة سراي بشدة، لأن لديه الكثير ليقدمه لنا".

بسؤاله عن صراعه مع عدة أندية لضم المهاجم المصري، أوضح: "فنربخشه استفسر عن وضع اللاعب منذ شهرين أو ثلاثة، ووقتها لم نكن نفكر في ضم مصطفى، وإذا كان قد دخل في مفاوضات رسمية معه، لم نكن لندخل في الصفقة".

رئيس جلطة سراي أضاف: "مصطفى شاب محترم للغاية، لقبه دبابة، وهذا ما نريده أن يكون عليه في الملعب، نريد أن يكون مثل ماتين أوكتاي أسطورة جلطة سراي السابق، نتمنى أن يكون أهم لاعبي الفريق في المستقبل، وأن يحفظه لله من العيون".

النادي التركي تعاقد مع صاحب الـ23 عامًا على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، قادمًا من الزمالك مقابل 2 مليون دولار، مع خيار شراء نهائي مقابل 4 ملايين دولار.