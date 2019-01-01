هل تُعادل نيجيريا رقم مصر التاريخي في كأس أفريقيا؟

الفرصة متاحة أمام النسور الخضراء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق منتخب نيجيريا انتصارين في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في مصر، ليرفع رصيده من الانتصارات المتتالية في البطولة إلى 6.

وسيلعب منتخب النسور الخضراء أمام مدغشقر في ثالث جولات دور المجموعات للبطولة القارية، وحال حقق الفوز سيكون هو السابع له على التوالي في البطولة.

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وهنا سيُصبح على بعد انتصارين فقط من رقم المنتخب المصري الحالي وهو الفوز في 9 مباريات متتالية في البطولة، وقد حققه خلال بطولتي 2008 و2010 اللتان تُوج بهما.

وكان المنتخب النيجيري قد افتتح مشواره في البطولة الحالية بالفوز على بوروندي بهدف دون رد، وكرر انتصاره بنفس النتيجة على غينيا في الجولة الثانية، ليضمن تأهله رسميًا لدور الـ16.

ولن تكون مواجهة اليوم على استاد الإسكندرية سهلة، إذ يسعى منتخب مدغشقر للتعادل على الأقل لضمان التأهل لثمن نهائي البطولة القارية، ومن ثم الفوز لخطف الصدارة وتجنب مواجهة الكبار في دور الـ16.