مصر ضد ليبيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة مصر وليبيا في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر

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مصر 1 × 0 ليبيا

مباشر، لحظة بلحظة



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51' عررررضية خطيررررة للمنتخب المصري ولكن الدفاع الليبي يشتتها لضربة ركنية

49' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مرموش يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر من تسديدة أكثر من رائعة لا تُصد ولا تُرد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين مصر وليبيا

45' صلاح يسدد الضربة الحرة المباشرة قووووية ولكن نشنوش يتصدى للكرة ويُخرجها لضربة ركنية

44' ضربة حرة مباشرة لمصر من على حدود منطقة الجزاء

41' عرررضية من فتوح، الكرة تصل لمصطفى محمد الذي يلعبها برأسه ولكنها تصل سهلة في يد نشنوش

40' أوووووووووووووووه القائم يمنع المنتخب الليبي من إحراز الهدف الأول! عررضية رائعة من الجهة اليسرى، الكرة تتجاوز حجازي وتصل إلى زعبية الذي سدد كرة قوووية ولكنها تصطدم بالقائم

38' عررررضية من حجازي تصل إلى مصطفى محمد الذي يلمس الكرة برأسه ولكن الكرة تصل سهلة في يد نشنوش

تعطل اللعب لسقوط عمر الخوجة بعد التحام مع عمر مرموش

34' عرررضية من أكرم توفيق ولكن دفاع المنتخب الليبي يشتت الكرة

32' تسديدة من السولية ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

24' تسديدة من النني ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى نشنوش

23' تسديدة أولى على المرمى في المباراة من جانب المنتخب الليبي، ركنية تصل للمدافع المنير الذي لعبها برأسه ولكن الشناوي يمسك بالكرة

22' انطلاقة رائعة من عمر الخوجة ولكن السولية ينقذ الموقف ويشتت الكرة لضربة ركنية

17' أوووووووووه! مصطفى محمد يهدر فرصة الهدف الأول لمصر! عرررضية رائعة من صلاح ولكن الكرة تمر من أمام مصطفى محمد! لمسة واحدة كانت كفيلة بإدخال الكرة في الشباك

16' خطأ لمؤيد اللافي بعد أن قام عبدلله السعيد بعرقلته أثناء قيادة هجمة مرتدة لمنتخب ليبيا

15' أوووووووه فرصة خطيرة لمصر عن طريق عبدلله السعيد الذي ضغط على المدافع، قطع الكرة وانطلق ليسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

13' عررضية تصل لصلاح الذي يمرر الكرة برأسه إلى عبدلله السعيد، محاولة للتسديد ولكن الكرة ضعيفة وتصطدم بالدفاع الليبي

12' عررضية من فتوح تصل لمصطفى محمد الذي حاول تمهيدها لصلاح، ولكن دفاع ليبيا يشتت الكرة

10' تسديدة من مرموش ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى ليبيا

3' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب المنتخب المصري في بداية اللقاء

انطلاق المباراة

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

الشناوي



فتوح، الونش، حجازي، أكرم توفيق



السولية، النني



مرموش، السعيد، صلاح

مصطفى محمد

تشكيل ليبيا:

قرر المدرب كليمينتي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

نشنوش



التربي، الورفلي، المنير، المعتصم صبو



عبدلله الشريف، المعتصم المصراتي، مؤيد اللافي، عمر الخوجة

زعبية، صولة

يحتل المنتخب الليبي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد أن فاز في أول جولتين، في حين أن الفراعنة يتواجدون في المركز الثاني بمعدل 4 نقاط، وتعتبر مباراة اليوم بين الفريقين حاسمة في مشوار التأهل، فهل يقتنص المنتخب المصري الصدارة في أولى مبارياته بقيادة كيروش؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة مصر وليبيا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وستُقام المباراة على ملعب برج العرب.