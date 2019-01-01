السعودية وأوزبكستان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة السعودية ضد أوزبكستان في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023

أوزبكستان 1 × 1 السعودية

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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35- ركلة جانبية للمنتخب الأوزبكستاني، تُنفذ على القائم البعيد ولكن يُبعدها ياسر الشهراني.

33- سيطرة وهجوم شرس من لاعبي منتخب أوزبكستان تُقابلها شراسه دفاعية من المنتخب السعودي.

30- خطأ على البريك في الجانب الأيسر من الملعب بعد تدخله بقوة مع جلال الدين مشاريبوف.

29- يا الله، هجمة غاية في الخطورة للمنتخب الأوزبكستاني، ولكن الشهراني يُنقذ الموقف ويتصدى لتسديدة عادل أحمدوف.

28- خطأ على هاتان بهابري في وسط الملعب.

24- يستعد سلمان الفرج للتسجيل، وجوووووووووووووووووووووووووول، يُسجلها سلمان الفرج بشكل رائع ويتعادل للمنتخب السعودي.

22- يا الله، فراس البركان يتحصل على ركلة جزاء بعد سقطوة داخل منطقة الجزاء.

15- جوووووووووول، هدف لصالح منتخب أوزبكستان عن طريق إلدور شومورودوف.

8- استحواذ نسبي للمنتخب السعودي على مجريات اللقاء، ولكن دون خطورة حقيقية.

3- بداية قوية منذ الدقائق الأولى للمباراة من المنتخبين، ومحاولة للاستحواذ على مجريات اللقاء.

يُطلق الحكم صافرة بداية المباراة

لمنتخب السعودي قد اكتفى بالتعادل السلبي أمام منتخب فلسطين في المباراة التي أُقيمت على ملعب فيصل الحسين في الجولة الثالثة، ليتخلى عن صدارته للمجموعة ويحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط جمعها من تعادلين أمام اليمن وفلسطين وفوز وحيد على سنغافورة بثلاثة أهداف نظيفة، في الوقت الذي يحتل منتخب أوزباكستان المركزالأول من انتصارين على سنغافورة واليمن، وهزيمة وحيدة تلقوّها من منتخب فلسطين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة السعودية ضد أوزبكستان في الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة لكأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد جمال...متابعة ممتعة.