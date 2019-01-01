مصر وكينيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة مصر ضد كينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون

مصر 0 × 0 كينيا

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البدري قاد منتخب مصر في مباراتين وديتين غير رسميتين، الأولى في التوقف الماضي أمام بوتسوانا وانتصر المنتخب بشق الأنفس أيضًا بهدف نظيف، فيما كانت مباراة ليبيريا هي الثانية له.

مباراة كينيا تعد هي المباراة الرسمية الأولى للمدرب الجديد حسام البدري، والذي تولى مهمة المنتخب خلفًا لخافيير أجيري بعد الفشل المذري في كأس الأمم الإفريقية الماضية بمصر، والتي توِّج بها منتخب الجزائر.

وقد حقق المنتخب المصري فوزًا صعبًا على ضيفه ليبيريا في المباراة الودية الدولية الودية التي أُقيمت مساء الخميس بهدف نظيف من توقيع حمدي فتحي، ليُثار القلق داخل الأبواب المصرية لا سيما وفي ظل الأداء المتواضع.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مصر ضد كينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./