أحمد حسن كوكا معتذرًا: أمور كثيرة بحاجة للإيضاح

لاعب مصري جديد يُقدم اعتذاره

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل نجوم المنتخب المصري تقديم اعتذاراتهم للجماهير بعد الإخفاق الكبير في كأس أمم أفريقيا بالخروج من ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا.

ولم يظهر المنتخب المصري بالمستوى المطلوب خلال البطولة رغم تحقيقه 3 انتصارات في دور المجموعات، وقد خسر مباراة دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

تريزيجيه لقاسم باشا: أريد الرحيل

ورغم الأخطاء العديدة من المدرب خافير أجيري إلا أن العديد من المحللين والجماهير حملوا اللاعبين الجزء الأكبر من مسؤولية هذا الأداء الهزيل والخروج الصادم من البطولة رغم استضافتها في مصر.

وتوالت اعتذارات نجوم المنتخب مثل محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه والقائد أحمد المحمدي، وآخرهم كان أحمد حسن كوكا.

إذ كتب على حسابه الرسمي في إنستجرام "نحن آسفون، وهذا أقل ما يُمكننا قوله. هناك أمور كثيرة يجب إيضاحها قريبًا، وإن شاء الله القادم أفضل لمصر".

أضاف صاحب الـ28 عامًا موجهًا حديثه للجماهير المصرية "شكرًا لوقوفكم معنا وتشجيعكم لنا".

يُذكر أن استدعاء كوكا لتمثيل الفراعنة في كأس أفريقيا نال العديد من الانتقادات لعدم تقديم اللاعب مستوً جيدًا خلال مشاركاته السابقة مع المنتخب.